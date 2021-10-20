Россия и Беларусь подготовили новую военную доктрину Союзного государства. Ее примут в ближайшее время

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В ближайшее время Россия и Беларусь планируют утвердить военную доктрину Союзного государства.

Об этом пишет TUT.by.

«Кроме угроз военного характера, продолжаем сталкиваться с политическим и экономическим давлением на наши страны со стороны так называемого коллективного Запада. В сложившихся условиях вынуждены принимать меры ответного характера», — сказал министр обороны России Сергей Шойгу в среду на совместной коллегии министерств обороны России и Беларуси.

По его словам, одна из таких мер — новая военная доктрина Союзного государства. «Подготовлена новая военная доктрина Союзного государства, которую планируется утвердить в ближайшее время на очередном заседании Высшего государственного совета Союзного государства», — сказал Шойгу.

Военные ведомства двух стран, отметил он, перешли на планирование двустороннего военного сотрудничества на основе программы стратегического партнерства, разработанной на пятилетний период.

Издание отмечает, что в Беларуси сейчас действует военная доктрина, принятая в 2016 году. Что касается обновленной военной доктрины Союзного государства, то она должна была быть одобрена 13 декабря 2018 года на заседании Совета министров Союзного государства. Однако подписание документа было заблокировано белорусской стороной после ультиматума премьер-министра России Дмитрия Медведева о так называемой «углубленной интеграции». Спустя неделю, 19 декабря 2018 года, Владимир Путин в одностороннем порядке одобрил военную доктрину Союзного государства России и Беларуси. Беларусь этого до сих пор не сделала.

Также Шойгу и министр обороны Беларуси Виктор Хренин подписали соглашение о продлении сроков размещения в Беларуси российских военных объектов.

«Сегодня с моим белорусским коллегой подписали протоколы о продлении сроков действия соглашений о размещении на территории Республики Беларусь российских военных объектов — узла системы предупреждения о ракетном нападении в городе Барановичи и радиостанции Военно-морского флота в городе Вилейка», — сообщил Шойгу.