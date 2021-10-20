Китай впервые за пять лет обновил список разрешенных онлайн-СМИ. Его расширили в четыре раза

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Управление киберпространства Китая опубликовало обновленный список из 1 358 интернет-ресурсов, одобренных властями для распространения новостей.

Об этом сообщает Reuters.

По сравнению с предыдущим списком, выпущенным в 2016 году, количество ресурсов в новом перечне выросло в четыре раза. Он включает больше аккаунтов и учетных записей в социальных сетях публичных личностей.

Отмечается, что список был составлен на фоне жестких мер регулирования ряда отраслей со стороны китайских властей, включая сектор СМИ.