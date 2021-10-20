Контроль скорости и черный список. В Uklon появились новые фичи, которые заботятся о безопасности пассажиров и водителей

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Cервис заказа авто Uklon разработал серию роликов, в которых персонажи в шутливой форме рассказывают о том, насколько важны безопасные поездки.

Топ-фичи: многоэтапная проверка драйверов, контроль скорости, черный список, страховка водителей и пассажиров. Uklon создал отдельную страницу, где можно узнать, как ими пользоваться.

«Для Uklon безопасность наших райдеров и драйверов всегда была очень важной. За 11 лет мы успели усовершенствовать систему отбора драйверов, улучшить условия страхования поездок и доставки, создать «Детский» класс (для более безопасных поездок с детьми и на собственном авто) и многое другое. В этом месяце мы запустили две новые фичи: черные списки для райдеров и драйверов и контроль скорости для драйверов. Каждая из них направлена на то, чтобы улучшить взаимодействие пассажиров и водителей и их безопасность», — рассказывает соучредитель и операционный директор компании Uklon Сергей Смусь.