ФБР проводит обыски в доме российского олигарха Дерипаски в Вашингтоне
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
Simon Dawson / Bloomberg via Getty Images
Федеральное бюро расследований обыскивает дом российского олигарха Олега Дерипаски в Вашингтоне.
Об этом пишет NBC.
Обыск проводят агенты ФБР, но в самом Бюро пока отказываются комментировать любую информацию.
На месте событий представитель ФБР отметил, что агенты проводят «следственные действия в доме».
- Олег Дерипаска оказался в списке россиян, против которых в апреле 2018 года Минфин США применил санкции. Под их действие попали и подконтрольные бизнесмену компании, в частности Rusal — единственный производитель первичного алюминия в РФ. Санкции предусматривают замораживание активов в США, а также запрет для американских граждан заключать сделки с этими компаниями.
- В октябре власти США заморозила активы Дерипаски. Речь шла об имениях в Вашингтоне и Нью-Йорке.
- В декабре 2018 года Министерство финансов США объявило Конгрессу, что решило снять санкции с компаний Дерипаски En+, UC Rusal и ОАО «ЕвроСибЭнерго».
- После этого против Дерипаски открыли в США уголовное дело по отмыванию денег и «угрозе жизни конкурентов».