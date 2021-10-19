«Главный партнер в сфере безопасности». Зеленский встретился с главой Пентагона
- Автор:
- Олег Панфилович
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Президент Владимир Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
«Соединенные Штаты остаются для Украины главным партнером в сфере безопасности и обороны», — подчеркнул Зеленский, поблагодарив за материально-техническую помощь, которую оказывают США для усиления возможностей Вооруженных сил Украины в борьбе с российской агрессией.
Стороны отметили оперативность реализации решения предоставить Украине дополнительную военную помощь в размере $60 млн, а также обсудили актуальные вопросы взаимодействия Украины с НАТО и дальнейшей поддержки со стороны США на пути евроатлантической интеграции Украины.
Министру обороны США рассказали об успехах в реформе украинского сектора безопасности и обороны, включая отечественную оборонную промышленность, в соответствии со стандартами НАТО для скорейшего достижения критериев членства в Альянсе. Остин заверил Зеленского в решительной поддержке со стороны Соединенных Штатов независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.
- Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Украину заявил, что Россия начала войну на Донбассе и препятствует мирному урегулированию конфликта. Он призвал Кремль прекратить войну на востоке Украины и дестабилизацию в Черном море.
- 68-летний Остин в прошлом тесно сотрудничал с Байденом. Тогда, когда Байден был вице-президентом, Остин занимал пост заместителя начальника штаба армии и командующего войсками США в Ираке, а затем — командующего Центральным командованием Вооруженных сил США. В отставку он подал в 2016 году.