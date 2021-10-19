Рада приняла законопроект об авторских и смежных правах
- Автор:
- София Телишевская
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Пришутова Виктория / УНИАН
Верховная Рада приняла законопроект № 5572 об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав.
Целью законопроекта является разблокирование деятельности организаций коллективного управления в сферах публичного исполнения и публичного оповещения музыкальных недраматических произведений, во избежание негативных последствий прекращения уплаты роялти для украинских художников и мирового авторского сообщества.
Так, законопроект запускает новые прозрачные конкурсы по аккредитации авторских организаций коллективного управления и обеспечивает авторам и правообладателям Украины и мира получение справедливого вознаграждения.
В поддержку закона № 5572 выступили около двухсот региональных радиостанций со всей Украины, а также все самые большие радиосети и фестивали страны. Также поддержать документ просили организаторы гастрольных событий, рестораны и ряд украинских исполнителей.
- 3 декабря 2020 года украинские музыканты создали союз «Авторы и Издатели», цель которого — защита авторского права. Организацию возглавила певица Руслана Лыжичко.