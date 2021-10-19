В Великобритании выявили мутацию коронавируса. Она заразнее «Дельты» на 10%

Новости

Ninian Reid / Flickr

Ученые в Великобритании выявили новый штамм коронавируса, получивший код AY.4.2.

Об этом пишет Business Insider.

Медицинские власти Англии заявили, что отслеживают подтип варианта «Дельта», которым в последнее время заражается все больше и больше людей.

Директор Института генетики Университетского колледжа Лондона Франсуа Баллу заявил, что данные о AY.4.2 свидетельствуют о том, что он может быть на 10% более заразным, чем вариант «Дельта».

В отчете Министерства здравоохранения Англии (PHE) говорится, что по состоянию на конец сентября из общего числа позитивных тестов на COVID-19, около 6% приходятся на мутацию AY.4.2

Специалисты отмечают, что пока нет повода для беспокойства, однако призывают следить за распространением болезни. За пределами Великобритании случаи AY.4.2 выявили только в США.