В Великобритании выявили мутацию коронавируса. Она заразнее «Дельты» на 10%
- Автор:
- Олег Панфилович
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Ninian Reid / Flickr
Ученые в Великобритании выявили новый штамм коронавируса, получивший код AY.4.2.
Об этом пишет Business Insider.
Медицинские власти Англии заявили, что отслеживают подтип варианта «Дельта», которым в последнее время заражается все больше и больше людей.
Директор Института генетики Университетского колледжа Лондона Франсуа Баллу заявил, что данные о AY.4.2 свидетельствуют о том, что он может быть на 10% более заразным, чем вариант «Дельта».
В отчете Министерства здравоохранения Англии (PHE) говорится, что по состоянию на конец сентября из общего числа позитивных тестов на COVID-19, около 6% приходятся на мутацию AY.4.2
Специалисты отмечают, что пока нет повода для беспокойства, однако призывают следить за распространением болезни. За пределами Великобритании случаи AY.4.2 выявили только в США.
- Япония подтвердила 18 случаев заражения штаммом коронавируса «Эта», который Всемирная организацией здравоохранения обозначила как вариант, который вызывает интерес (VOI). Эта категория означает меньшую обеспокоенность, чем штаммы «Альфа» и «Дельта» (их классифицируют как варианты, которые вызывают обеспокоенность (VOC).