Рада приняла три законопроекта о Нацбанке, которые нужны для получения транша МВФ
- Автор:
- София Телишевская
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Верховная Рада на заседании 19 октября приняла законы № 5850, № 5852 и № 5853, которые необходимы для получения очередного транша МВФ.
Эти законопроекты вносят изменения в закон о Национальном банке Украины, которые имеют целью повысить политическую независимость регулятора.
Зконопроект № 5850 является ключевым из серии изменений в закон о Нацбанке. Одной из наиболее дискуссионных норм в нем есть изменение полномочий Совета Национального банка — наблюдательного органа, члены которого назначаются по квотам президента и парламента.
Документ предусматривает ограничения функционала Совета Нацбанка, и теперь он не сможет осуществлять анализ влияния денежно-кредитной политики регулятора на социально-экономическое развитие и предлагать изменения этой политики правлению НБУ.
Законопроект также устанавливает жесткие ограничения к потенциальным членам Совета НБУ (в частности, запрещается становиться членами совета НБУ лицам, которые привлекались к уголовной ответственности или тем, кто возглавлял банк, который Нацбанк признал неплатежеспособным).
Также теперь будет создан «кодекс этики» работников НБУ и скорректированы основания для увольнения главы Нацбанка и его заместителей.
В денежно-кредитной политике законопроектом предлагается предоставить Нацбанку право начислять проценты на средства, которые банки держат на счетах в Нацбанке. Также совершенствуются процедуры по управлению золотовалютными резервами Украины.
Законопроект № 5852 дополняет предыдущий. Им вносятся изменения в закон о публичных закупках — из-под действия этого закона выведены закупки Нацбанком услуг юридического сопровождения дел за рубежом.
Изменение мотивируется тем, что полная процедура закупки таких услуг достаточно длительная — она может длиться 3—4 месяца, из-за чего интересы НБУ в международных спорах могут пострадать.
Теперь НБУ сможет проводить закупку услуг юристов для сопровождения споров в других странах без публичных тендеров.
Законопроект № 5853 вносит изменения в Бюджетный кодекс — изменяется коммуникация НБУ с правительством при подготовке бюджетной декларации (план доходов и расходов государства на три года).
Ранее НБУ несколько раз в год подавал президенту, правительству и Верховной Раде прогнозы своих доходов. На основании этих данных Минфин готовил бюджетную декларацию и рассчитывал доходы бюджета. В Нацбанке такую форму взаимодействия считают политическим давлением.
Теперь же банк должен только информировать о прогнозах своих доходов. Таким образом с Нацбанка фактически снимается ответственность за несоответствие реальных доходов заложенным в бюджете
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