Верховная Рада изменила закон о НАБУ. Бюро больше не правоохранительный орган
- Автор:
- Костя Андрейковец
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The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine Follow / Flickr
Верховная Рада голосами 304 нардепов изменила статус Национального антикоррупционного бюро, приведя закон о НАБУ в соответствие с Конституцией.
Закон определяет статус НАБУ как центрального органа исполнительной власти со специальным статусом. НАБУ больше не правоохранительный орган. Также закон устанавливает особенности взаимодействия бюро с Кабмином и другими органами власти, чтобы избежать вмешательства правительства в работу.
Кроме того, устанавливается конкурсный отбор директора. Его будет будет назначать правительство по результатам конкурса, который будет проводить специальная комиссия. В нее будут входить три члена от Кабмина и три международных эксперта. При принятии решения хотя бы два голоса «за» должны быть от экспертов.
Уволить директора НАБУ Кабмин может только на основаниях, предусмотренных законом, и в случае, если за это проголосуют две трети министров. Действующий директор бюро Артем Сытник продолжит выполнять обязанности до окончания своего срока.
Президент Владимир Зеленский поблагодарил депутатов за поддержку законопроекта и назвал его принятие важным шагом шагом для работы антикоррупционной инфраструктуры.
- 28 августа 2020 года Конституционный суд признал неконституционным назначение в 2015 году Артема Сытника на должность директора НАБУ. Этим тогда президент Петр Порошенко превысил свои полномочия, поскольку по Конституции назначение директора НАБУ в его полномочия не входило.
- Конституционный суд отметил, что Нацбюро имеет признаки исполнительной власти, а высшим органом в системе исполнительной власти является Кабинет министров.
- Создание Национального антикоррупционного бюро было одним из ключевых требований Европейского Союза в рамках выполнения Плана действий по визовой либерализации и дальнейшего вступления Украины в ЕС.