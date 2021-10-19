Верховная Рада изменила закон о НАБУ. Бюро больше не правоохранительный орган

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The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine Follow / Flickr

Верховная Рада голосами 304 нардепов изменила статус Национального антикоррупционного бюро, приведя закон о НАБУ в соответствие с Конституцией.

Закон определяет статус НАБУ как центрального органа исполнительной власти со специальным статусом. НАБУ больше не правоохранительный орган. Также закон устанавливает особенности взаимодействия бюро с Кабмином и другими органами власти, чтобы избежать вмешательства правительства в работу.

Кроме того, устанавливается конкурсный отбор директора. Его будет будет назначать правительство по результатам конкурса, который будет проводить специальная комиссия. В нее будут входить три члена от Кабмина и три международных эксперта. При принятии решения хотя бы два голоса «за» должны быть от экспертов.

Уволить директора НАБУ Кабмин может только на основаниях, предусмотренных законом, и в случае, если за это проголосуют две трети министров. Действующий директор бюро Артем Сытник продолжит выполнять обязанности до окончания своего срока.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил депутатов за поддержку законопроекта и назвал его принятие важным шагом шагом для работы антикоррупционной инфраструктуры.