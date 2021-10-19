Конфликт Польши и ЕС: премьер Моравецкий обвинил Брюссель в шантаже, Еврокомиссия назвала возможные наказания

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European Parliament / Flickr

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Европейский Союз в шантаже из-за последних решений Конституционного суда страны, поставивших национальное законодательство выше европейского. По мнению многих, эти решения угрожают членству Польши в ЕС.

Об этом пишет BBC.

Во время дебатов в Европейском парламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что будет действовать жестко, чтобы предотвратить подрыв Польшей ценностей ЕС. В ответ Моравецкий обвинил ЕС в шантаже и превышении своих полномочий.

В своем выступлении Ляйен изложила три способа, которыми Еврокомиссия могла бы отреагировать на решение польского суда. По ее словам, эти варианты заключаются в юридическом оспаривании решений, задержке финансирования со стороны ЕС и приостановлении некоторых прав Польши как государства-члена Евросоюза.

В ответном выступлении Моравецкий сказал, что Польша «подвергается нападению» со стороны лидеров ЕС. Польский премьер также заявил, что в ЕС неправильно истолковали решение Конституционного суда Польши, добавив при этом, что договоры ЕС не должны угрожать Конституции государства-члена блока.