Рэппер Канье Уэст изменил имя — теперь он просто Йе
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Taylor Hill / Contributor
В США Верховный суд города Лос-Анджелес утвердил просьбу рэппера Канье Омари Уэста сменить имя на просто Йе, без отчества и фамилии.
Об этом сообщает Associated Press.
«Поскольку возражений нет, ходатайство об изменении имени удовлетворено», — заявила судья Мишель Уильямс Корт. В суд с ходатайством об изменении имени рэппер обратился в августе.
Американский исполнитель много лет называл себя Йе на страницах в социальных сетях. В 2018 году он написал в Twitter, что хочет перемен, сказав: «Существо, формально известное как Канье Уэст. Я Йе». В 2018 году у него вышел альбом под названием «Йе».
В интервью он говорил, что ему нравится не только сокращение имени, но и то, что «Йе» используется во всей Библии, там оно означает «ты».
Сейчас 44-летний рэппер находится в процессе развода с Ким Кардашьян Уэст, которая не просила изменить ее фамилию на просто Кардашьян. У четверых детей пары также уже его бывшая фамилия Уэст.
- Одной из главных причин развода называют неудачную попытку Уэста баллотироваться на выборах. Во время предвыборной кампании он сделал ряд шокирующих и неоднозначных заявлений, а его семья заявила об обострении у музыканта психических расстройств. Уэст также говорил, что в 2012 году он думал об аборте, когда Кардашьян была беременна их первым ребенком. В своих твитах он писал, что хочет расстаться с Кардашьян, но затем извинился.