ЕС призывает Раду принять изменения в закон о НАБУ

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НАБУ

Европейский Союз призвал Верховную Раду принять поправки в закон о Национальном антикоррупционном бюро.

Об этом сообщает представительство ЕС в Украине.

«Это будет гарантировать независимость и эффективность Национального антикоррупционного бюро, ключевого органа для достижения ощутимых результатов в противодействии коррупции высокого уровня», — сказано в сообщении.

21 мая Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции Украины.

Документ предусматривает, что НАБУ станет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом. То есть формально оно будет подчинено Кабмину, но закон сделает невозможным любое вмешательство правительства в деятельность Бюро.

Также будут внесены изменения в процедуру избрания нового директора Бюро. В комиссии будет 6 членов, которых назначает Кабмин. Однако трое из них должны быть международными представителями. Именно эта комиссия должна выбрать двух кандидатов на должность председателя НАБУ, одного из которых назначает Кабмин.

В переходных положениях к законопроекту указано, что до избрания нового директора НАБУ действующий глава, то есть Артем Сытник, продолжает исполнять свои обязанности.