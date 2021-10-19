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Латвия вводит локдаун с комендантским часом на фоне низкого уровня вакцинации

Автор:
Костя Андрейковец
Дата:

Flickr / Anemone Nemorosa

В Латвии с 21 октября по 15 ноября введут ужесточенный локдаун из-за распространения коронавируса и низкого уровня вакцинации.

Об этом сообщает DELFI.

«Латвия на первом месте в мире по общей заболеваемости [...]. Очень много непривитых людей. Если мы радикально что-то не изменим, больницы не смогут помочь не только больным коронавирусом, но и тем вакцинированным, у которых обострятся другие заболевания», — сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш.

В стране среднесуточный прирост больных коронавирусом превышает отметку в 1 200 человек, а вакцинировано всего 54% населения. Средний показатель по Евросоюзу — 74%.

В стране введут следующие ограничения:

Ограничения на путешествия для латвийцев пока не вводятся.

Власти страны признали, что кампания по вакцинации почти провалилась. Премьер и глава Минздрава принесли извинения всем вакцинированным гражданам за то, что они будут вынуждены жить месяц в ограничении.