МВФ договорился с Украиной по программе сотрудничества. Фонд готов выделить $700 млн кредита

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Международный валютный фонд объявил об успешном завершении работы своей миссии в Украине. Теперь Украина может рассчитывать на $700 млн кредита.

Об этом пишет пресс-служба МВФ.

В Фонде заявили, что виртуальная миссия работала с 21 сентября по 18 октября. Во время онлайн-переговоров с представители украинской власти удалось достичь договоренностей на уровне персонала (staff-level agreement). Теперь эти договоренности должен формально утвердить Исполнительный совет МВФ в ноябре.

«Команда миссии Международного валютного фонда и власти Украины достигли договоренности на уровне персонала по обновленному набору экономической, финансовой и структурной политики, чтобы помочь справиться с экономическим кризисом и кризисом в области здравоохранения, вызванным COVID-19, при сохранении макроэкономической и финансовой стабильности, снижении уязвимости и устранении основных препятствий для частных инвестиций», — отметила глава миссии Иванна Владкова-Холлар.

По ее словам, основное внимание в обновленной программе будет касаться таких требований для Украины:

возвращение фискальной политики к условиям, совместимым с устойчивостью госдолга, одновременно защищая уязвимые слои населения;

обеспечение независимости НБУ и возвращение инфляции к целевым показателям;

обеспечение финансовой стабильности банков;

борьба с коррупцией и проведение судебной реформы;

снижение роли государства в экономике и усиление корпоративного управления.

Там также отметили, что запрос Украины на продолжение программы сотрудничества с МВФ до конца июня 2022 года тоже удовлетворили.