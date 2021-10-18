МВФ договорился с Украиной по программе сотрудничества. Фонд готов выделить $700 млн кредита
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Pixabay
Международный валютный фонд объявил об успешном завершении работы своей миссии в Украине. Теперь Украина может рассчитывать на $700 млн кредита.
Об этом пишет пресс-служба МВФ.
В Фонде заявили, что виртуальная миссия работала с 21 сентября по 18 октября. Во время онлайн-переговоров с представители украинской власти удалось достичь договоренностей на уровне персонала (staff-level agreement). Теперь эти договоренности должен формально утвердить Исполнительный совет МВФ в ноябре.
«Команда миссии Международного валютного фонда и власти Украины достигли договоренности на уровне персонала по обновленному набору экономической, финансовой и структурной политики, чтобы помочь справиться с экономическим кризисом и кризисом в области здравоохранения, вызванным COVID-19, при сохранении макроэкономической и финансовой стабильности, снижении уязвимости и устранении основных препятствий для частных инвестиций», — отметила глава миссии Иванна Владкова-Холлар.
По ее словам, основное внимание в обновленной программе будет касаться таких требований для Украины:
- возвращение фискальной политики к условиям, совместимым с устойчивостью госдолга, одновременно защищая уязвимые слои населения;
- обеспечение независимости НБУ и возвращение инфляции к целевым показателям;
- обеспечение финансовой стабильности банков;
- борьба с коррупцией и проведение судебной реформы;
- снижение роли государства в экономике и усиление корпоративного управления.
Там также отметили, что запрос Украины на продолжение программы сотрудничества с МВФ до конца июня 2022 года тоже удовлетворили.
- 9 июня 2020 года МВФ утвердил новую 18-месячную программу Stand-by для Украины на почти $5 млрд с немедленным выделением $2,1 миллиарда первого транша.
- После выделения первого транша были определены четыре пересмотра программы — по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также июня 2021 года, с завершением этих перосмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря 2020 года и 15 мая и 15 октября 2021-го. Размер второго транша составляет $700 млн, третьего — $560 млн, завершающего четвертого — $980 млн.
- Впрочем, этот план нарушили. Виртуальная миссия по первому пересмотру программы Stand-by завершилась без рекомендации о выделении второго транша, а глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о необходимости дополнительных дискуссий и большего прогресса со стороны Украины. В июне и июле Верховная Рада приняла несколько важных законов, о которых говорилось в меморандуме с МВФ, и еще ряд поправок к законам.