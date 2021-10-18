Суд арестовал взятого в плен на Донбассе боевика
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Луганская областная прокуратура
Суд в Луганской области арестовал взятого в плен боевика Андрея Косяка, которого ВСУ задержали на линии разграничения. Он был в форме СЦКК и должен был контролировать разминирование определенных участков, но был вооружен и находился не на заранее согласованных позициях.
Об этом пишет Луганская областная прокуратура в Facebook.
Там рассказали, что боевику вручили подозрение по ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в незаконных вооруженных формированиях).
«На данный момент Северодонецким городским судом Луганской области к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.
Следствие установило, что Косяк вступил в ряды боевиков в 2017 году. Он был «оператором отделения противотанковой управляемой ракеты» и неоднократно принимал участие в обстрелах украинских позиций. С лета 2021 года начал служить «офицером-наблюдателем» в СЦКК, хотя официально там должны быть только представители Украины и России.
- 13 октября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обвинила боевиков в провокации. Те, под видом разминирования территории, пытались разведывать позиции украинских военных. Тогда был задержан один из боевиков, гражданин РФ Андрей Косяк.
- Из-за задержания боевика оккупационные администрации «Л/ДНР» устроили протесты якобы «местных жителей» под офисами ОБСЕ на оккупированном Донбассе, из-за чего фактически заблокировали их деятельность и не выпускают наблюдателей из отелей.