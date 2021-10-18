В Lidl прокомментировали информацию о выходе на украинский рынок
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Flickr / Zak Hughen
В компании Schwarz Group, которая владеет сетью супермаркетов Lidl, прокомментировали возможный выход на украинский рынок. Там отметили, что пока не готовы говорить о потенциальном расширении.
Об этом говорится в ответе компании на запрос «Бабеля».
«Lidl постоянно анализирует потенциальные возможности расширения и анализирует условия местного рынка и потенциал клиентов. Пожалуйста, поймите, что сейчас мы не можем комментировать потенциальные целевые страны, места расположения магазинов или даты открытия», — отметили там.
В компании подчеркнули, что ценят «прозрачную и надежную коммуникацию» и держать в курсе событий своих сотрудников и другие заинтересованные стороны «по мере необходимости».
16 октября в немецком профильном издании Lebensmittel Zeitung со ссылкой на внутренние документы компании стало известно, что сеть супермаркетов Lidl планирует выйти на украинский рынок. В компании даже назначили главного менеджера. В Украине Lidl якобы планирует конкурировать с АТБ.
- Lidl — это немецкая международная сеть супермаркетов. Она имеет более 12 тысяч магазинов по всему миру и работает во многих странах Европейского Союза, а также в Сербии, Швейцарии, Великобритании и США.