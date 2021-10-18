В Lidl прокомментировали информацию о выходе на украинский рынок

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В компании Schwarz Group, которая владеет сетью супермаркетов Lidl, прокомментировали возможный выход на украинский рынок. Там отметили, что пока не готовы говорить о потенциальном расширении.

Об этом говорится в ответе компании на запрос «Бабеля».

«Lidl постоянно анализирует потенциальные возможности расширения и анализирует условия местного рынка и потенциал клиентов. Пожалуйста, поймите, что сейчас мы не можем комментировать потенциальные целевые страны, места расположения магазинов или даты открытия», — отметили там.

В компании подчеркнули, что ценят «прозрачную и надежную коммуникацию» и держать в курсе событий своих сотрудников и другие заинтересованные стороны «по мере необходимости».

16 октября в немецком профильном издании Lebensmittel Zeitung со ссылкой на внутренние документы компании стало известно, что сеть супермаркетов Lidl планирует выйти на украинский рынок. В компании даже назначили главного менеджера. В Украине Lidl якобы планирует конкурировать с АТБ.