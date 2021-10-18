«Это был космический аппарат». Китай отрицает испытания нового гиперзвукового оружия

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Китай опроверг информацию газеты Financial Times, которая ссылалась на американскую разведку, об испытании в августе новой гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерный заряд.

Об этом заявил представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, передает BBC.

«Это были испытания космического аппарата. Они были организованы для подтверждения технологии повторного использования космического корабля», — заявил Лицзянь, добавив, что обломки сгоревшего аппарата упали в море.

По его словам, КНР тестировала аппарат, который может значительно удешевить освоение космоса.