«Газпром» не забронировал дополнительный транзит газа через Украину в ноябре
- Автор:
- Олег Панфилович
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Светлицкий Сергей / УНИАН
Российский монополист «Газпром» не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину на ноябрь.
Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на информацию платформы RBP, где совершаются сделки.
«Оператор ГТС Украины» в понедельник предложил на аукционе транзитные мощности на ноябрь в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию «Сохрановка». Но по итогам аукциона они остались невостребованными. Торги прошли в дополнение к бронированию на основе действующего контракта на прокачку 40 млрд куб. м в год.
«Газпром» также забронировал на ноябрь 31,4 млн куб. м в сутки из предложенных на аукционе 89 млн куб. м в сутки мощностей по прокачке газа по трубопроводу «Ямал — Европа» через Польшу.
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