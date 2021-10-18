В Украине в воскресенье выявили более 9 500 случаев ковида, вакцинировали от него 55 тысяч человек
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Matryx / Pixabay
В Украине за сутки воскресенья, 17 октября, выявили 9 524 новых случая коронавируса, вакцинировали от него 55 897 человек. Об этом утром понедельника, 18 октября, сообщил Минздрав.
Также за минувшие сутки госпитализированы 3 127 человек, умерли 177. Победил коронавирус 3 421 пациент.
Всего с начала пандемии и по состоянию на 18 октября в Украине выявили 2 644 694 случая коронавируса, умерли от него 60 810 человек.
Что касается вакцинации, то 17 октября первую прививку получили 33 680 человек, вторую — 22 217. Всего с начала кампании в Украине полностью вакцинированы 6 490 162 человека.
МОЗ отмечает, что 97% госпитализированных с ковидом в сентябре — невакцинированные.
- Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области с 18 октября перешли в «красную» зону карантина. В «красной» зоне посещать кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места могут только полностью вакцинированные. Школы в «красной» зоне могут работать, если 100% преподавателей сделали прививки.
- Ранее глава Минздрава Ляшко заявил, что новая волна коронавируса в Украине началась раньше, чем прогнозировалось.