В Украине в воскресенье выявили более 9 500 случаев ковида, вакцинировали от него 55 тысяч человек

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В Украине за сутки воскресенья, 17 октября, выявили 9 524 новых случая коронавируса, вакцинировали от него 55 897 человек. Об этом утром понедельника, 18 октября, сообщил Минздрав.

Также за минувшие сутки госпитализированы 3 127 человек, умерли 177. Победил коронавирус 3 421 пациент.

Всего с начала пандемии и по состоянию на 18 октября в Украине выявили 2 644 694 случая коронавируса, умерли от него 60 810 человек.

Что касается вакцинации, то 17 октября первую прививку получили 33 680 человек, вторую — 22 217. Всего с начала кампании в Украине полностью вакцинированы 6 490 162 человека.

МОЗ отмечает, что 97% госпитализированных с ковидом в сентябре — невакцинированные.