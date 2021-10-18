В Британии музей покажет «самую старую звездную карту мира», которая датируется бронзовым веком

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В Британском музее выставят древний объект, который считается самой старой звездной картой в мире. Об этом сообщает BBC.

Небесному диску из Небры 3 600 лет, он датируется бронзовым веком. Его обнаружили в Германии в 1999 году и он считается одной из важнейших археологических находок ХХ века.

У диска диаметр около 30 см, вес 2 кг и покрыт он сине-зеленой патиной, украшенной золотыми символами, которые представляют Солнце, Луну, звезды, солнцестояние и другие космические явления. По данным ЮНЕСКО, которая включила артефакт в свой глобальный список важных исторических документов, диск дает уникальную возможность заглянуть в ранние знания человечества о небесах.

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Сейчас диск принадлежит Государственному музею предыстории Германии в Галле, но его передали в аренду Британскому музею — впервые за 15 лет. Диск выставят в рамках выставки «Мир Стоунхенджа», которая продлится с 17 февраля по 17 июля 2022 года.

Куратор выставки отметил, что к какому бы веку не принадлежал диск, использовался он, скорее всего, как астрономический инструмент для измерения углов между точками восхода и захода Солнца во время солнцестояния. Это роднит его с такими древними обсерваториями, как Стоунхендж.

Диск обнаружили недалеко от города Небра в Германии вместе с мечами, топорами и другими предметами бронзового века. Нашли эти предметы с помощью металлоискателя два незаконных кладоискатели, а потом полиция забрала их во время обыска.

Хотя считается, что диск датируется бронзовым веком, ранее были утверждения, что это подделка. В сентябре 2020 года дебаты возобновились, когда два археолога опубликовали новую статью, в которой говорилось, что объект может быть примерно на 1 000 лет моложе и датируется железным веком. По сообщению CNN, музей Германии отклонил эти утверждения, заявив, что некоторые из них были непоследовательными, «непонятными» и исследователи проигнорировали другие опубликованные материалы.