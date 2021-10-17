«Товарищ Петр ничего не нашел». Зеленский впервые прокомментировал расследование о своей причастности к офшорам

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Президент Владимир Зеленский впервые лично прокомментировал международное расследование, которое выявило его связь с офшорными компаниями.

Об этом он заявил в интервью ICTV.

Информацию из расследования Зеленский назвал «дежавю». «Все то же, что в 2019 году, то же «кино» я видел на каналах олигарха Порошенко, который понимал, что никакой «грязи» на меня нет… Все это старая история», — сказал он.

Глава государства добавил, что отсутствие новых деталей доказывает, что с 2019 года его не в чем обвинить и на него «товарищ Петр ничего не нашел». Связи своего медиабизнеса с офшорами Зеленский объяснил «структурированием». «Во времена Януковича все структурировали бизнес, особенно — бизнес, связанный со СМИ, все они имели компании за рубежом. Почему? Потому что это была возможность, чтобы на тебя политика не влияла», — сказал Зеленский.

Президент пояснил, что из-за сатирического характера продукта «Квартала 95» на компанию пытались давить, поэтому для ее защиты приходилось создавать компании за рубежом.

«Отмыванием денег ни с 2012 года, ни с 2001-го ни я, ни кто-либо из «Квартала 95» не занимался», — сказал президент.