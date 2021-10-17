Китай испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерный заряд. Она облетела Землю, но в цель не попала

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Китай испытал свою новую гиперзвуковую ракету, способную нести ядерное оружие.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные американской разведки, предоставленные источниками.

По данным разведки, пуск ракеты провели в августе, застав врасплох разведчиков США. Ракета с планирующим летательным аппаратом пролетела через низкоорбитальное пространство, обогнув Землю, после чего снизилась для удара по цели, но не долетела 32 километра.

Испытания ракеты заранее не анонсировали, как это делается обычно. Это удивило разведку США, поскольку Китай добился гораздо больших успехов в создании гиперзвукового оружия, чем полагали в США.

Эксперты пояснили газете, что такая ракета может обходить американские системы противоракетной обороны и в целом несет угрозу и напряженность в мире.

В Пентагоне из-за запуска выразили беспокойство, а в КНР заверили, что всегда вели военную политику «оборонного характера».