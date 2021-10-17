В России заявили о перехвате бомбардировщика США над Японским морем. До этого был инцидент с кораблем

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В России заявили о перехвате американского бомбардировщика над Японским морем, который якобы мог нарушить воздушное пространство РФ.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

На перехват американского стратегического В-1В Lancer вылетел дежурный истребитель МиГ-31. Бомбардировщик утром 17 октября обнаружили российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами. Он приближался к границам РФ и был развернут после сопровождения МиГ-31.

Командование США пока не отреагировало на инцидент.