Во Франции в лотерее разыграли €220 миллионов. Это самый большой розыгрыш в Европе

Новости

Dimitri Karastelev / Unsplash

Во Франции в лотерее Euromillions разыграли €220 миллионов — это самый большой приз, который когда-либо разыгрывали в Европе.

Выигрышными номерами были 21, 26, 31, 34 и 49. Владелец розыгрыша должен появиться и забрать выигрыш в течение 60 дней.

Как пишет Euronews, предыдущий рекордный выигрыш был €190 миллионов и регистрировался несколько раз, последний раз в октябре 2019 года.

Euromillions — это транснациональная лотерея, которая существует с 2004 года. Игроки из Франции выиграли 110 из 499 джекпотов в истории лотереи Euromillions, что составляет почти четверть. За ними следуют игроки из Британии с 108 победителями джекпота и Испании с 105 победителями.