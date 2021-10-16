Во Франции в лотерее разыграли €220 миллионов. Это самый большой розыгрыш в Европе
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Dimitri Karastelev / Unsplash
Во Франции в лотерее Euromillions разыграли €220 миллионов — это самый большой приз, который когда-либо разыгрывали в Европе.
Выигрышными номерами были 21, 26, 31, 34 и 49. Владелец розыгрыша должен появиться и забрать выигрыш в течение 60 дней.
Как пишет Euronews, предыдущий рекордный выигрыш был €190 миллионов и регистрировался несколько раз, последний раз в октябре 2019 года.
Euromillions — это транснациональная лотерея, которая существует с 2004 года. Игроки из Франции выиграли 110 из 499 джекпотов в истории лотереи Euromillions, что составляет почти четверть. За ними следуют игроки из Британии с 108 победителями джекпота и Испании с 105 победителями.
- В США победитель лотереи так и не пришел за выигрышем в почти $15 миллионов, его ждали полгода.
- Канадец ждал 10 месяцев, чтобы раскрыть свой большой выигрыш — джекпот в лотерее на $60 млн. Мужчина ставил на одни и те же номера каждую неделю в течение более трех десятилетий.