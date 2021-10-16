Можно без опыта. Букингемский дворец ищет уборщика за $31 тысячу в год

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Samir Hussein / WireImage

Официальная лондонская резиденция британских монархов, Букингемский дворец ищет нового уборщика за $31 тысячу в год.

Об этом говорится на сайте дворца.

Работа с понедельника по воскресенье оплачивается по $15 в час. Если рабочий день неполный (20 часов в неделю), то годовая зарплата составит $15 500. Если полный (а это 40 часов в неделю), то $31 тысячу. В обоих случаях работать надо 7 дней в неделю.

Опыт уборки не обязателен. От кандидатов ожидают, что королевская резиденция будет «в лучшем виде».

«Присоединяясь к нашей профессиональной команде на наших объектах в Лондоне, вы будете содержать, чистить и ухаживать за широким спектром интерьеров и предметов», — отметили во дворце.

Тем, кто претендует на работу, также нужно уметь «внимательно относиться к деталям».