США предложили компенсации родственникам жертв ошибочного ракетного удара в Кабуле. Тогда погибли 10 человек
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- Алексей Ярмоленко
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Twitter / Mete Sohtaoğlu
США предложили выплатить компенсации родственникам жертв ошибочного ракетного удара в Кабуле. Также им хотят помочь эвакуироваться из Афганистана.
Об этом пишет BBC.
Предложение о компенсациях прозвучало на встрече заместителя министра обороны США Колина Кала и президента компании Nutrition and Education International, в афганском управлении которого работал Земари Ахмади — именно его американские военные приняли за террориста.
По словам представителя Минобороны США, все погибшие были невиновными жертвами и не были связаны с террористами. За это США просят прощения. Однако 22-летний племянник Ахмади заявил, что этого недостаточно.
«Они должны прийти сюда и извиниться перед нами лицом к лицу», — сказал он агентству AFP в Кабуле.
- 29 августа США осуществили ракетный удар в Кабуле по автомобилю, в котором якобы находился террорист «Исламского государства» со взрывчаткой. Однако позже журналисты выяснили, что удар был нанесен по ошибке — военные приняли за бомбы канистры с водой. В результате удара погибли 10 человек, среди которых 7 детей.
- Впрочем, в начале американцы назвали эту атаку «праведным ударом» — последним ракетным ударом на территории Кабула. Согласно данным США, атака была осуществлена на террориста, который перевозил взрывчатку и планировал взорвать ее возле аэропорта, где во время эвакуации из Афганистана было много людей.
- Впоследствии в Пентагоне признали, что удар армии США с применением дрона в последние дни эвакуации американских войск из Афганистана был ошибочным и привел к гибели гражданских лиц, которые совсем не представляли угрозы.