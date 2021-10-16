США предложили компенсации родственникам жертв ошибочного ракетного удара в Кабуле. Тогда погибли 10 человек

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Twitter / Mete Sohtaoğlu

США предложили выплатить компенсации родственникам жертв ошибочного ракетного удара в Кабуле. Также им хотят помочь эвакуироваться из Афганистана.

Об этом пишет BBC.

Предложение о компенсациях прозвучало на встрече заместителя министра обороны США Колина Кала и президента компании Nutrition and Education International, в афганском управлении которого работал Земари Ахмади — именно его американские военные приняли за террориста.

По словам представителя Минобороны США, все погибшие были невиновными жертвами и не были связаны с террористами. За это США просят прощения. Однако 22-летний племянник Ахмади заявил, что этого недостаточно.

«Они должны прийти сюда и извиниться перед нами лицом к лицу», — сказал он агентству AFP в Кабуле.