Пентагон обнародовал план визита министра обороны США в Украину
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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French Embassy in the U.S. / Flickr
Министр обороны США Ллойд Остин в рамках визита в Европу посетит и в Украину, где у него запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном — «чтобы подтвердить неизменную поддержку территориальной целостности Украины».
Об этом Пентагон сообщил в пятницу, 15 октября.
В Министерстве обороны США отметили, что этот визит Остина также послужит возможностью обсудить прогресс Украины в реализации оборонной реформы и оборонной промышленности. Пентагон отмечает, что эти изменения необходимы, чтобы Украина продвинулась в своих планах по вступлению в НАТО и для регионального сотрудничества между черноморскими союзниками и партнерами.
Когда именно осенью состоится этот визит — не уточняется, однако известно, что Остин посетит Грузию и Румынию.
Ллойда Остина в Украину пригласил Зеленский во время своего визита в США 1 сентября. Тогда же Пентагон и Министерство обороны Украины подписали соглашение о партнерстве.
- Украина работает над визитом президента США Джо Байдена в Киев. Конкретных договоренностей и дат пока нет, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что «сейчас мы к ним, а потом они к нам».