Пентагон обнародовал план визита министра обороны США в Украину

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French Embassy in the U.S. / Flickr

Министр обороны США Ллойд Остин в рамках визита в Европу посетит и в Украину, где у него запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном — «чтобы подтвердить неизменную поддержку территориальной целостности Украины».

Об этом Пентагон сообщил в пятницу, 15 октября.

В Министерстве обороны США отметили, что этот визит Остина также послужит возможностью обсудить прогресс Украины в реализации оборонной реформы и оборонной промышленности. Пентагон отмечает, что эти изменения необходимы, чтобы Украина продвинулась в своих планах по вступлению в НАТО и для регионального сотрудничества между черноморскими союзниками и партнерами.

Когда именно осенью состоится этот визит — не уточняется, однако известно, что Остин посетит Грузию и Румынию.

Ллойда Остина в Украину пригласил Зеленский во время своего визита в США 1 сентября. Тогда же Пентагон и Министерство обороны Украины подписали соглашение о партнерстве.