Сэр Элтон Джон снова возглавил британский чарт — впервые за 16 лет

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The Official Charts Company

Сэр Элтон Джон впервые за 16 лет возглавил британский чарт синглов. Это сделало его первым артистом, который возглавлял хит-парад в шесть отдельных десятилетий.

Об этом сообщает The Official Charts Company — британская музыкальная организация, которая отвечает за составление официальных музыкальных хит-парадов Великобритании.

Совместная песня 74-летнего Элтона Джона и британской певицы Дуа Липы “Cold Heart” в пятницу, 15 октября, заняла первое место чарта после трех недель на втором. Их музыкальная встреча — это переработка некоторых песен Элтона Джона с дискотечным оттенком в ремиксе австралийского трио Pnau.

В последний раз сэр Элтон Джон возглавлял чарт синглов в 2005 году, когда появился в посмертном сингле американского рэппера 2Pac “Ghetto Gospel”.

В сентябре сэр Элтон отложил запланированный на 2021 год тур по Британии и Европе до 2023 года из-за травмы бедра этим летом, когда он «неудачно упал».

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Элтон Джон начал выступать в 1960-х. За карьеру он записал 32 альбома, получил 10 премий «Грэмми» и один «Оскар» за саундтрек к мультфильму «Король лев». В 1995 году ему вручили Орден Британской империи. В 1997-м королева Великобритании посвятила его в рыцари.

Он открытый гей, активно выступает за права сексуальных меньшинств по всему миру и борется со СПИДом. В 2009 году певец и его партнер Дэвид Ферниш пытались усыновить украинского ВИЧ-позитивного мальчика. Власти отказали им, поскольку в Украине не признают однополые браки.