«Укрзалізниця» возобновляет движение по самой длинной узкоколейке в Европе
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Pixabay
«Укрзалізниця» возобновляет движение по самой длинной узкоколейке в Европе. Она соединяет Винницкую и Кировоградскую область.
Об этом пишет «Укрзалізниця» в своем Facebook.
Там сообщили, что с 14 октября возобновляется рейс Гайворон-Рудница.
«Это уникальный железнодорожный участок, соединяющий Винницкую и Кировоградскую области колеей шириной 750 мм. Большинство путей, пролегающих по территории Украины, имеют ширину 1520 мм», — говорится в сообщении.
В «Укрзалізниці» отметили, что длина узкоколейки составляет почти 80 километров. В дороге поезд находится почти 4 часа.
- В Украине с 21 октября усиливают карантин — для путешествия «Укрзаліницею» между областями потребуется или сертификат о вакцинации, или ПЦР или экспресс-тест, который сделали за 72 часа до путешествия.