Семья бывшего министра Злочевского отказалась от двух лицензий на добычу недр

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Семья бывшего министра охраны окружающей природной среды Николая Злочевского отказалась от двух лицензий на добычу углеводородов (нефть, газ, уголь).

Об этом на брифинге после заседания Совета национальной безопасности и обороны в пятницу, 15 октября, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В 2018 году «Экономическая правда» писала, что Злочевский владеет 38 из 204 разрешений на пользование недрами, которые находятся в собственности частных компаний. Это наибольшее количество разрешений, которые выдали в частные руки (их получили 14 компаний Злочевского).

Также Данилов сказал, что в отношении 23 компаний СБУ разбирается, как именно они получили лицензию на добычу углеводородов, и уже открыли соответствующие уголовные производства.

Кроме этого, с 1 ноября заработает портал на базе СНБО, и там покажут все 3 044 компании, которые получили лицензии на полезные ископаемые в Украине.