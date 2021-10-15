Впервые за полгода стоимость биткоина достигла 60 тысяч долларов
- Автор:
- София Телишевская
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Unsplash / André François McKenzie
Стоимость биткоина впервые за шесть месяцев пересекла отметку в 60 тысяч долларов.
Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk.
Самая популярная криптовалюта растет на фоне уверенности трейдеров, что регуляторы США одобрят фьючерсный ETF (индексный фонд, акции которого торгуются на бирже) на биткоины.
Как пишет Reuters, инвесторы в криптовалюту ждут одобрения первого американского фонда ETF для биткоинов.
Поэтому руководитель исследований и стратегии азиатской криптовалютной биржи AAX Бен Кейслин считает, что в четвертом квартале произойдет значительный прогресс вокруг ETF для биткоинов в США.
По состоянию на 16:55 стоимость биткоина достигла 60 290 долларов, а уже в 17:50 упала до 59 983 доллара.
- В Сальвадоре с 7 сентября биткоин стал официальным средством платежа. В стране вступил в силу соответствующий закон. Президент Сальвадора Найби Букела (инициатор закона) объявил о покупке властями страны 400 биткоинов, что эквивалентно по нынешнему курсу $20,5 млн. В ближайшее время страна закупит еще больше этой криптовалюты.
- В начале года стоимость биткоина стремительно росла, достигнув рекордной цены 17 апреля — почти $62 тысяч. После этого валюта стала дешеветь. 18 мая за сутки биткоин, Ethereum и Dogecoin значительно потеряли в цене из-за действий Пекина. Китай в тот день запретил финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с транзакциями таких валют. Целью таких действий власти Китая называют борьбу с отмыванием денег.