Впервые за полгода стоимость биткоина достигла 60 тысяч долларов

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Unsplash / André François McKenzie

Стоимость биткоина впервые за шесть месяцев пересекла отметку в 60 тысяч долларов.

Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk.

Самая популярная криптовалюта растет на фоне уверенности трейдеров, что регуляторы США одобрят фьючерсный ETF (индексный фонд, акции которого торгуются на бирже) на биткоины.

Как пишет Reuters, инвесторы в криптовалюту ждут одобрения первого американского фонда ETF для биткоинов.

Поэтому руководитель исследований и стратегии азиатской криптовалютной биржи AAX Бен Кейслин считает, что в четвертом квартале произойдет значительный прогресс вокруг ETF для биткоинов в США.

По состоянию на 16:55 стоимость биткоина достигла 60 290 долларов, а уже в 17:50 упала до 59 983 доллара.