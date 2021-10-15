В Британии лаборатория по ошибке выдала 43 тысячи отрицательных результатов ПЦР-теста на COVID
- Автор:
- София Телишевская
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В британском городе Вулверхэмптон частная лаборатория Immensa Health Clinic временно прекратила работу, поскольку там по ошибке выдали 43 тысячи отрицательных результатов ПЦР-теста на COVID-19.
Об этом сообщает Агентство здравоохранения Великобритании.
Люди, которые сдавали тест в этой лаболатории, начали жаловаться, что экспресс-тест показал им положительный результат, а ПЦР — отрицательный.
В общем лаборатория клиники проверила 400 тысяч тестов, большинство из которых были отрицательными. Агентство предполагает, что примерно 43 тысячи человек с 8 сентября по 12 октября могли получить ложноотрицательные результаты.
Специалисты заявили, что не выявили проблем с наборами для тестирования, и считают, что кто-то мог допустить ошибку именно в лаборатории. Пока следствие будет искать причину ошибки, лаборатория не будет работать.
- В Великобритании за все время пандемии выявили 8,3 миллиона случаев коронавируса, из них 138 тысяч человек умерли от осложнений заболевания. Сейчас в Британии полностью вакцинировались 67% населения.
- Год назад в Великобритании из-за сбоя в таблице Microsoft Excel не учли 15 841 новый случай заболевания коронавирусом. Эта ошибка вызвала задержку в отслеживании контактов больных людей, и заразиться могли другие британцы, поскольку примерно 50 тысяч контактных лиц не получили уведомление о самоизоляции.