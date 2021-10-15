В Китае Apple заблокировала одно из самых крупных в мире приложений с Кораном

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Michael Wong / Flickr

Компания Apple по запросу официальных лиц заблокировала в Китае одно из самых популярных в мире приложений с Кораном. Об этом сообщает BBC.

Речь идет о приложении Quran Majeed, которое доступно по всему миру в App Store и имеет почти 150 тысяч отзывов. Это приложение используют миллионы мусульман.

По данным BBC, приложение удалили «за размещение незаконных религиозных текстов». Правительство Китая не ответило на запрос журналистов. Apple отказалась от комментариев, но адресовала BBC к своей «Политике в области прав человека», в которой говорится: «Мы обязаны соблюдать местные законы, и иногда возникают сложные вопросы, по которым мы можем не быть не согласны с правительствами».

Разработчики приложения заявили, что пытаются связаться с Администрацией киберпространства Китая и соответствующими представителями власти, чтобы решить проблему с блокировкой приложения.

Коммунистическая партия Китая официально признает ислам как религию в стране, однако правительство обвиняют в нарушениях прав человека и даже в геноциде уйгуров — преимущественно мусульманского населения Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая. Они составляют около 45% населения района. Китайские власти периодически переселяют уйгуров в «лагеря перевоспитания» и объясняют это «борьбой с экстремизмом и терроризмом». Вместе с этим Китай проводит профилактику рождаемости среди уйгуров — насильственную стерилизацию молодых женщин и перемещение в лагеря молодых мужчин для биологического уничтожения этнической группы как таковой.

В мае газета The New York Times писала, что Apple блокирует приложения в Китае, если китайское правительство считает их запрещенными. Например, если в приложениях поднимают такие темы как площадь Тяньаньмэнь, китайское духовное движение Фалуньгун, Далай-лама и независимость Тибета и Тайваня.