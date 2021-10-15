Оператор ГТС Украины обвинил Россию в манипуляциях: «Газпром» уже трижды уменьшал транзит

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Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

Генеральный директор «Оператора ГТС» Сергей Макогон обвинил руководство РФ в манипуляциях об увеличении объема транзита газа через Украину.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Газпром трижды уменьшал транзит Украины в 2021 году. 1 января 2020 года с 186 млн куб. м в сутки до 124 млн куб. м, с 1 сентября снизил до 109 млн куб. м, а 1 октября после начала поставок газа в Венгрию через Турецкий и Болгарский потоки — до 86 млн куб. м, хотя платит за 109 млн куб. м», — написал Макогон и обнародовал график объема транзита.

По его словам, «Газпром» часто использует транзитные мощности, которые уже оплачены, не только в Украине. В качестве примера он привел Словакию.

«Действующий контракт [с «Газпромом»] предполагает не ежегодную транспортировку 40 млрд куб. м, а ежедневную транспортировку 109 млн куб. м. В настоящее физически транспортируется значительно меньше — 85,9 млн куб. м в сутки», — добавил он.

Отдельно гендиректор компании «Оператор ГТС» заверил, что Украина готова транспортировать дополнительно значительные объемы газа, которые превышают мощность «Северного потока — 2».