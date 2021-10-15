Поврежденный военный корабль «Балта» прибыл в Одессу. Ремонт обещают закончить в кратчайшие сроки

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Корабль размагничивания А-811 «Балта», который получил повреждения в Черном море, прибыл на ремонт в военную гавань Одесского порта.

Об этом сообщают министр инфраструктуры Александр Кубраков и командование Военно-морских сил.

«Балту» спасали силами ВМС, Министерства инфраструктуры и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. К операции привлекли восемь кораблей и катеров, а также самолеты АН-32 и вертолеты Ми-14.

В результате инцидента никто не пострадал. Все 39 членов экипажа корабля доставлены на берег.

В ВМС отметили, что корабль не утонул благодаря слаженным действиям команды. Восстановят корабль в короткие сроки, после чего он продолжит выполнять задачи по назначению в составе ВМС.