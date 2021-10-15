КГГА утвердила обновленный проект строительства Подольского моста. Что изменилось

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Киевская городская государственная администрация изменила и переутвердила проект строительства Подольского моста в столице.

Как сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев, обновленный проект учитывает потребности растущего количества жителей левого берега города. Власти планируют построить еще один съезд и заезд на мост с жилого массива Троещина и продолжить строительство тоннелей Подольско-Выгуровской линии метрополитена.

«Благодаря изменениям киевляне будут иметь более удобное сообщение по мосту. Так, в отличие от прошлого проекта теперь в нем предусмотрено строительство еще одного съезда с Подольского мостового перехода на жилой массив Троещина — на ул. Оноре де Бальзака, и заезда с этой улицы на мост. Таким образом, в разговорах о том, будет ли съезд на ул. Оноре де Бальзака, документально поставлена точка», — отметил чиновник.

Он отметил, что важным аспектом проекта является дальнейшее строительство новых участков туннелей Подольско-Выгуровской линии метрополитена.

«Работы на Подольско-Воскресенском мостовом переходе продолжаются без выходных. Работают буровые для укрепления элементов искусственных сооружений, ведутся работы по сооружению подпорных стен насыпи, тоннелей метрополитена. Устанавливаются инженерные коммуникации, барьерное ограждение, шумозащитные экраны», — заверил Густелев.

Он напомнил, что на Подольском мостовом переходе уже построен металлический мост через Гавань от ул. Набережно-Крещатицкой к Рыбальскому полуострову, построен съезд с ул. Набережно-Крещатицкой с соответствующими эстакадами на мост, смонтированы 68 вант. Мост через реку Днепр уже установили в проектное (постоянное) положение, демонтировав временные опоры надводной части, которые поддерживали его на этапе строительства.