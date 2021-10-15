США вернулись в Совет ООН по правам человека. Три года назад Трамп вывел страну из организации

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Генеральная ассамблея ООН избрала 18 новых членов в состав Совета ООН по правам человека, среди которых есть и Соединенные Штаты Америки. Так, после длительного перерыва США вернутся к работе в органе.

Три года назад, во время правления Дональда Трампа, Вашингтон покинул Совет, потому что тогдашний президент раскритиковал вспомогательный орган Генассамблеи за предвзятое отношение к Израилю и отсутствие реформ.

«Соединенные Штаты стремятся продвигать принципиальную повестку дня Совета ООН по правам человека, основанную на глубоком убеждении в том, что все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах», — написал в Twitter государственный секретарь США Энтони Блинкен после голосования Генассамблеи.

В Совете ООН по правам человека Соединенные Штаты будут работать над решением проблем крайней бедности в таких странах, как Афганистан, Мьянма, Китай, Эфиопия, Сирия и Йемен.