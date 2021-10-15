В Южной Корее ослабят карантин. В стране вакцинировались уже более 60% граждан

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Keith lankford / Flickr

В Южной Корее на две недели частично отменят карантин на общественные собрания, чтобы научить людей жить с COVID-19.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Ким Бу Кюма.

Так, с 18 до 31 октября правительство страны разрешит собираться в одном месте максимум четырем людям, у которых нет прививки против коронавируса.

В Сеуле компания людей может составлять восемь человек, если четверо из них будут полностью вакцинированы.

Также будут ослаблены ограничения на график работы ресторанов, кафе и кинотеатров.

Кроме этого, разрешат проводить спортивные мероприятия под открытым небом, если 30% всех зрителей будут полностью вакцинированы.

Соответствующее решение правительство Южной Кореи приняло на фоне роста количества вакцинаций. В ноябре, при вакцинации 80% взрослого населения, страна планирует вернуться к нормальной жизни, избавившись от жестких ограничений.