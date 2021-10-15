В Южной Корее ослабят карантин. В стране вакцинировались уже более 60% граждан
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Keith lankford / Flickr
В Южной Корее на две недели частично отменят карантин на общественные собрания, чтобы научить людей жить с COVID-19.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Ким Бу Кюма.
Так, с 18 до 31 октября правительство страны разрешит собираться в одном месте максимум четырем людям, у которых нет прививки против коронавируса.
В Сеуле компания людей может составлять восемь человек, если четверо из них будут полностью вакцинированы.
Также будут ослаблены ограничения на график работы ресторанов, кафе и кинотеатров.
Кроме этого, разрешат проводить спортивные мероприятия под открытым небом, если 30% всех зрителей будут полностью вакцинированы.
Соответствующее решение правительство Южной Кореи приняло на фоне роста количества вакцинаций. В ноябре, при вакцинации 80% взрослого населения, страна планирует вернуться к нормальной жизни, избавившись от жестких ограничений.
- С июля в Южной Корее действовали строгие карантинные ограничения — в Сеуле в одном месте после 18:00 могли собираться максимум два человека, в остальное время — не более четырех.
- Согласно официальным данным, в Южной Корее полностью вакцинированы 62,5% населения, одну дозу получили 78,4% граждан. Отметим, в стране проживает примерно 52 миллиона человек.