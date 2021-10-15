В Крыму украинцу дали 12 лет тюрьмы за «шпионаж»

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Alexei Pavlishak \ TASS via Getty Images

В оккупированном Крыму подконтрольный России Верховный суд приговорил к 12 годам колонии 61-летнего украинца Константина Ширинга.

Как сообщает «Крымская правозащитная группа», наказание Ширинг получил за шпионаж в пользу Украины.

Адвокат украинца рассказал, что заседание суда проходило в закрытом режиме. Прокурор просил наказание в виде 14 лет заключения, а защита требовала оправдать мужчину. Сам Ширинг уверял, что его оклеветали.

Мужчину задержали еще 15 апреля 2020 года. Тогда ФСБ сообщила о задержании участников «украинской разведывательно-диверсионной группы», в которую входила «российская военнослужащая, подозреваемая в выдаче государственной тайны» Татьяна Кузьменко. Она якобы передала Ширингу сведения о численности состава полка, в котором служила, и информацию о ракетном вооружении. Мужчина, по данным «следствия», отправил информацию в Минобороны Украины.

В украинском ведомстве заявили о провокации. В представительстве президента Украины в АР Крым назвали задержание незаконным преследованием.