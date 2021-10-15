В Украине за сутки почти 14 тысяч новых COVID-больных. Вакцинировали 35 тысяч людей

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В Украине за прошедшие сутки, 14 октября, выявили 13 624 новых больных коронавирусом.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Больше всего новых больных в Харьковской (1 492), Днепропетровской (1 332), Запорожской (927) и Житомирской (860) областях. В больницы по стране госпитализированы 4 947 человек, а умерло от осложнений 202 человека.

С начала пандемии от коронавируса умерли 60 137 человек.

Вакцинировали за сутки 34 897 человек. Первую дозу получили 19 703 человека, а вторую — 15 194. Всего в Украине полностью вакцинировали 6 364 933 человека. В общем сделано 14 159 120 прививок.