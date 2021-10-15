Картину Бэнкси «Любовь в мусорном баке» продали за рекордные $25,4 млн

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Аукционный дом Sothebyʼs продал за 18,58 млн фунтов стерлингов (около $25,4 млн) картину уличного художника Бэнкси «Любовь в мусорном баке», которая частично была уничтожена встроенным в рамку шредером в 2018 году.

Об этом сообщается на сайте Sothebyʼs.

Изначально картина называлась «Девочка с воздушным шаром», но после того как работа художника почти самоуничтожилась — ее переименовали.

«Прошло почти три года с одного из самых остроумных моментов в искусстве перформанса в этом веке, который вошел в историю аукционов. Было крайне увлекательно следить за путешествием этой теперь легендарной картины и в итоге снова увидеть ее в нашем зале, предложить ее сегодня в той самой комнате, где она была создана художником», — завили в Sothebyʼs.

Стоимость картины стала рекордной для всех проданных ранее работ Бэнкси. Личность покупателя не раскрывается.