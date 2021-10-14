В Норвегии создали новое правительство. В него вошли двое министров, которые выжили во время теракта Брейвика
- Автор:
- Олег Панфилович
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Flickr / Zac Weber
В Норвегии объявили о создании нового правительства по результатам последних парламентских выборов. В его состав вошли два человека, выжившие во время теракта, организованного Андерсом Брейвиком в июле 2011 года.
Об этом пишет Reuters.
Министром образования станет Тонье Бренна, министром промышленности — Ян Кристиан Вэстре. Как пишет агентство, оба политика в 2011 году выжили после теракта на острове Утойя. Тогда погибли 77 человек.
Правительство сформировала коалиция меньшинства в составе Лейбористской партии и Центристской партии. Новое руководство Норвегии также примечательно и тем, что впервые за 10 лет его большинство составят женщины. Премьер-министром стал лидер лейбористов Йонас Гар Стере. В его команду вошли 19 политиков, среди которых 10 женщин. Министром труда по нефти и энергетики станет бывший мэр Бергена Марте Мйос Персен, лидер центристов Тригве Слагсвольд Ведум возглавит министерство финансов, а представитель Лейбористской партии Анникен Гуйтфельдт — министерство иностранных дел.
- Теракт в Норвегии произошел 22 июля 2011 года. Андерс Брейвик заминировал здание парламента и сразу после взрыва напал на молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии, который находился на острове Утейа. Брейвик назвался агентом секретной службы и сказал вожатым лагеря, что приехал провести инструктаж по безопасности. После этого он начал расстреливать детей и взрослых из пистолета Glock-34 и карабина Ruger Mini-14. Его остановил спецотряд полиции. Всего Брейвик убил 77 человек и ранил более 200. В августе 2012 года он получил 21 год тюрьмы с возможностью продления срока.
- В сентябре 2020 стало известно, что Брейвик просит об условно-досрочном освобождении.