Китай вывел на орбиту первый спутник для наблюдения за Солнцем
- Автор:
- Олег Панфилович
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Xdomo Fab / Flickr
Китай успешно запустил с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере страны свой первый спутник для исследования солнечной энергии.
Об этом пишет агентство Синьхуа.
Спутник запустили с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2D». Он успешно вышел на заданную орбиту. На борту этой же ракеты-носителя в космическое пространство отправили 10 малых спутников, включая экспериментальный спутник для определения плотности атмосферы на орбите и экспериментальный спутник — звено спутниковой группировки для коммерческого метеорологического зондирования.
- В июле Китайское национальное космическое управление вывело на орбиту группу спутников дистанционного зондирования.
- 7 июня Китай запустил ракету-носитель «Шэньчжоу-12» с пилотируемым кораблем к строящейся орбитальной станции КНР «Тяньгун». После стыковки тайконавты перешли в отсек «Тяньхэ», в котором проведут три месяца до сентября 2021 года.
- Китай сейчас строит свой аналог Международной космической станции. МКС завершит свою работу в 2024 году. Китай планирует развернуть свою станцию «Тяньгун» уже к 2022 году.