Китай вывел на орбиту первый спутник для наблюдения за Солнцем

Новости

Xdomo Fab / Flickr

Китай успешно запустил с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере страны свой первый спутник для исследования солнечной энергии.

Об этом пишет агентство Синьхуа.

Спутник запустили с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2D». Он успешно вышел на заданную орбиту. На борту этой же ракеты-носителя в космическое пространство отправили 10 малых спутников, включая экспериментальный спутник для определения плотности атмосферы на орбите и экспериментальный спутник — звено спутниковой группировки для коммерческого метеорологического зондирования.