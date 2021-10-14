«Обстреливал позиции в Попасной и Золотом». СБУ показала допрос боевика, которого с повязкой СЦКК задержали накануне

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Служба безопасности Украины допросила боевика «ЛНР», задержанного с повязкой Совместного центра по вопросам координации и контроля режима прекращения огня, который разведывал украинские позиции.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленник оказался участником одного из подразделений «6 отдельного мотострелков казачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР». Он выходец из Алчевска, бывший уголовник, который подозревается в совершении умышленного убийства в 2010 году.

В 2014 году он вступил в ряды бандформирования «Брянка СССР». Впоследствии «служил» в минометном взводе и активно участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС в Луганской области. В частности обстреливал из миномета позиции украинских военных в Попасной и Золотом.

Во время задержания мужчина имел при себе пистолет с двумя снаряженными магазинами, военный билет и удостоверение СЦКК. «Напомним, что носить оружие сотрудникам СЦКК запрещено», — подчеркнули в СБУ.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса.

СБУ напомнила, что задержанный грубо нарушил достигнутые договоренности, поскольку он не имел права находиться на территории, где был задержан, да еще и с оружием. Его задачей, согласованной в рамках Трехсторонней контактной группы, было разминирование соседнего участка. На нем планируется открыть новый пункт пропуска с временно оккупированными территориями.