ВОЗ назвала страны, где до сих пор не началась вакцинация от COVID-19

Новости

Gabriel Kuchta / Stringer

Вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа еще не началась в трех странах мира — Бурунди, Эритреи и Северной Кореи.

Об этом говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения.

ВОЗ отмечает, что 56 стран, которые были фактически исключены из мирового рынка вакцин, не смогли привить и 10% своего населения до конца сентября. Это объясняют тем, что около половины стран в мире имеют ограниченные предложения вакцинации.

У них есть программа прививки, но нет достаточно заявлений, чтобы ускорить достижение цели.

Учитывая такую ситуацию, ВОЗ обращается к странам и компаниям, которые контролируют масштабные поставки вакцин, предоставить приоритет поставке COVAX и AVAT.

«Большая группа стран в мире имеет ограниченные возможности, особенно страны, пострадавшие от нестабильности, конфликтов или насилия. ВОЗ и наши партнеры сотрудничают с этими странами над укреплением на местах технического и логистического потенциала для внедрения вакцинации», — отмечают в релизе.