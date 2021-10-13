Регулятор США впервые одобрил для продажи электронные сигареты

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Antonio Perez / Chicago Tribune / Tribune News Service via Getty Images

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) впервые разрешило продажу в стране электронных сигарет.

Об этом пишет BBC.

Регулятор одобрил три сигареты под брендом Vuse, которые производит компания RJ Reynolds.

Эксперты FDA решили, что польза для взрослых, которые хотят бросить курить, преобладает над возможным риском зависимости у подростков.

Электронные сигареты широко распространены в США, но в последнее время росло беспокойство из-за зависимости у подростков. Производители ждали официального разрешения от FDA более года.

«Данные производителя свидетельствуют о том, что изделия со вкусом табака могут пригодиться взрослым зависимым курильщикам, которые переходят на эти продукты — полностью или со значительным сокращением потребления сигарет — путем уменьшения влияния вредных химических веществ», — подчеркнул один из экспертов Митч Зеллер.

По его словам, разрешение на продажу может быть отозвано, если будут признаки появления зависимости у людей, которые раньше не употребляли табак.