Путин предупредил, что Нобелевская премия мира не спасет журналиста Муратова от списка экстремистов

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Каролина Ускакович / Антон Пчелкин / «Бабель»

Президент России Владимир Путин заявил, что главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов может попасть в список экстремистов даже несмотря на то, что в этом году ему вручили Нобелевскую премию мира.

Об этом он сказал в ответ на вопрос журналиста во время пленарной сессии «Российской энергетической недели» в Москве 13 октября, передает агентство Интерфакс.

Путин подчеркнул, что Муратов не должен «прикрываться премией», потому что если он нарушит закон, то «премия его не спасет».

Вопрос журналиста не был случайным, поскольку согласно российскому законодательству, журналиста могут объявить «СМИ-иностранным агентом» сразу после получения денежной части премии.

Сам же Муратов считает, что он и «Новая газета» не будут внесены в список, поскольку «государство обладает иммунитетом на глупость».

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