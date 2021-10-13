Зеленский назначил уполномоченного по обеспечению прав защитников Украины

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Пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский назначил советника — уполномоченного по обеспечению прав защитников Украины.

Об этом говорится в указе президента № 531/2021.

«Назначить Вербицкую Алену Николаевну советником — уполномоченным президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников», — отмечается в документе.

Такая позиция в Офисе президента появилась впервые. Алена Вербицкая до этого назначения возглавляла Консультативный совет по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины, который работал при ОП.