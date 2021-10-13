Аналитики J.P. Morgan спрогнозировали развитие экономики Украины и курс доллара к концу 2022 года

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Самый большой по размерам активов банковский холдинг США J.P. Morgan дал свой прогноз развития украинской экономики до конца года и спрогнозировал колебания курса гривны к доллару.

Об этом говорится в октябрьских материалах EMEA EM Emerging Markets Research, передает Интерфакс-Украина.

Аналитики считают, что Национальный банк продолжит тренд на повышение учетной ставки, и уже в январе — марте 2022 года она увеличится с нынешних 8,5% годовых до 9%, во втором квартале — до 9,25%, в четвертом — до 9,5 %.

Учетная ставка — это один из основных индикаторов экономики. Это процент, под который НБУ предоставляет средства банкам и, соответственно, ниже которого коммерческим банкам невыгодно давать кредиты клиентам. Благодаря учетной ставке, НБУ влияет на инфляцию (рост цен).

Снижение ставки делает кредиты доступнее (поскольку процент по ним становится меньше), в связи с чем банки начинают выдавать больше денег, их в экономике становится больше и тогда инфляция набирает обороты. В таком случае денег становится меньше на депозитах, а больше «на руках» и, соответственно, люди больше тратят.

А вот высокая инфляция фактически приводит к обесцениванию гривны, потому что за одну и ту же сумму с ростом цен можно купить меньше товаров.

И все это работает наоборот — когда ставка повышается, кредиты и депозиты становятся дороже, они стимулируют население больше экономить. В итоге денег в экономике становится меньше и инфляция замедляется.

В то же время аналитики прогнозируют, что в конце 2021 года инфляция составит 9,5%, а в конце 2022 года — 8%. А вот среднегодовая инфляция в 2022 году составит 7,8%, а в 2021-м — 9,2%.

Как ожидает J.P. Morgan, курс гривны в среднем за 2021 год выйдет на показатель 27,4 грн/$, а в конце года будет на уровне 27,5 грн/$.

В то же время в 2022 году аналитики ожидают девальвацию до 27,9 грн/$, на конец следующего года — 28,5 грн/$.

По прогнозу роста украинской экономики J.P. Morgan не внес изменения в свои апрельские оценки и прогнозирует рост реального ВВП Украины в 2021 году на 4,5%, а в 2022 году — на 5%.

Дефицит платежного баланса в 2021 году ожидается на уровне 1,6% ВВП, а в следующем — 2,3% ВВП. А вот дефицит государственного бюджета Украины по итогам 2021 года J.P. Morgan прогнозирует на уровне 3,9%, в 2022 году — 3,2%.