В Еврокомиссии представили план мер для решения газового кризиса
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Немеш Янош / УНИАН
В Европейской комиссии представили план мер для решения энергетического кризиса в Европе. Там приняли ряд краткосрочных и среднесрочных шагов для его преодоления.
Об этом пишет пресс-служба Еврокомиссии.
«Рост мировых цен на энергоносители вызывает серьезную озабоченность ЕС. По мере того, как мы выходим из пандемии и начинаем восстановление экономики, важно защищать уязвимых потребителей и поддерживать европейские компании», — отметила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
Еврокомиссия утвердила так называемый «набор инструментов», которые ЕС, а также страны-члены могут применить для устранения последствий высоких цен на газ и дальнейшего увеличения устойчивости к будущим кризисам.
Среди неотложных мер для урегулирования кризиса Еврокомиссия выделила следующие:
- оказать экстренную поддержку малообеспеченным потребителям газа;
- разрешить отсрочку платежей;
- принять меры для предотвращения отключения поставок газа;
- обеспечить временное снижение налогов для уязвимых семей;
- оказать помощь уязвимым компаниям ЕС.
В Еврокомиссии отмечают, что лучшей страховкой от подобных энергетических кризисов в будущем станут инвестиции в возобновляемые источники энергии. Для этого нужно их увеличивать, а также искать возможности диверсификации поставок.
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